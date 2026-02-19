Os sistemas de alerta meteorológico evoluíram. O Instituto Nacional de Meteorologia emite avisos quase em tempo real. A Defesa Civil utiliza radares modernos. O Cell Broadcast dispara mensagens para todos os celulares 4G e 5G em área de risco. Equipamentos milionários foram instalados no estado.

Mas a pergunta que ecoa depois do Carnaval é simples: por que continuamos sendo pegos de surpresa?

Em Campinas, dois temporais marcaram a folia. Na segunda-feira, uma pancada forte e inesperada. Na terça, um evento que já estava no radar das previsões. Ainda assim, na terça-feira, o alerta via celular chegou quase uma hora depois do início da tempestade, quando os alagamentos já estavam formados e os estragos em curso.