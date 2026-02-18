A Prefeitura de Indaiatuba publicou o edital nº 01/2026 que regulamenta a concessão da Bolsa Atleta para atletas e paratletas do município. O documento estabelece critérios, prazos e exigências para participação no programa.

O benefício é voltado exclusivamente a modalidades individuais que integrem o programa olímpico ou paralímpico, reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ou Comitê Paralímpico Internacional (CPI) e administradas no Brasil por entidades ligadas ao COB ou CPB.

As inscrições devem ser feitas até 27 de fevereiro, das 8h às 17h, com abertura de processo no Departamento de Protocolo do Paço Municipal.