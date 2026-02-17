O Hopi Hari, localizado em Vinhedo, iniciou a desmontagem do brinquedo La Tour Eiffel, encerrando de forma definitiva a história de uma das atrações mais emblemáticas do parque. Imagens que circulam nas redes sociais mostram guindastes atuando na retirada da estrutura na última sexta-feira (13). Até o momento, o parque não divulgou comunicado oficial sobre o desmonte. A reportagem segue aberta para manifestação.

A atração ficou marcada pela tragédia ocorrida em 24 de fevereiro de 2012, quando a adolescente Gabriela Yukari Nichimura, de 14 anos, morreu após cair de um dos assentos do brinquedo. A queda ocorreu depois que a trava de segurança se abriu a cerca de vinte metros de altura.

O Ministério Público denunciou, em 9 de maio daquele ano, 12 pessoas pelo acidente, entre elas o então presidente do parque, Armando Pereira Filho. Em 2017, três funcionários foram condenados a dois anos e oito meses de prisão por homicídio culposo, mas a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo a uma entidade social. Outros cinco funcionários foram absolvidos. Na esfera cível, a família da vítima e o parque firmaram acordo com valor não divulgado. Em 18 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal arquivou a ação contra o ex-presidente.