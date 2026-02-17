17 de fevereiro de 2026
CAPTURA

Abordagem em moto termina com prisão de foragido em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação/PM
Homem com mandado em aberto foi capturado no bairro Vila Boa Vista.
Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar no bairro Vila Boa Vista, em Jaguariúna. Durante patrulhamento de rotina pela região, a equipe abordou dois ocupantes de uma motocicleta que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura.

Após revista pessoal e vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado com a dupla, e a moto estava com a documentação regular. No entanto, ao realizar consulta criminal no sistema, os policiais constataram que o passageiro era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça. O condutor da motocicleta e o veículo foram liberados ainda no local da abordagem.

