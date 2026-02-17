Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar no bairro Vila Boa Vista, em Jaguariúna. Durante patrulhamento de rotina pela região, a equipe abordou dois ocupantes de uma motocicleta que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura.

Após revista pessoal e vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado com a dupla, e a moto estava com a documentação regular. No entanto, ao realizar consulta criminal no sistema, os policiais constataram que o passageiro era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça. O condutor da motocicleta e o veículo foram liberados ainda no local da abordagem.