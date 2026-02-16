A combinação entre álcool e direção voltou a ser o principal fator associado a mortes no trânsito em Campinas, superando o excesso de velocidade pelo segundo ano consecutivo. Dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) apontam que, em 2025, das 76 mortes registradas nas vias urbanas, 43 tiveram as causas analisadas e, em 15 casos — o equivalente a 35% — houve envolvimento de bebida alcoólica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O cenário se repete em relação a 2024. Naquele ano, foram 156 mortes no trânsito, sendo que o álcool esteve presente em 51 dos 134 sinistros analisados (38,1%).

De acordo com o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Marcelo Carpenter, “não existe nível seguro de ingestão de bebida alcoólica quando você pretende pegar o volante. Mesmo em pequenas doses, álcool e direção nunca combinam”.

Histórico e monitoramento