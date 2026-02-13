14 de fevereiro de 2026
Cachorro é resgatado em situação de maus-tratos em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 33 anos acionou as autoridades após localizar um cão em condições degradantes dentro de um galpão abandonado.
GCM (Guarda Civil Municipal) de Jaguariúna atendeu a uma denúncia de maus-tratos a animais na Estrada do Camping, no bairro Guedes. Uma mulher de 33 anos acionou as autoridades após localizar um cão em condições degradantes dentro de um galpão abandonado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes encontraram o animal amarrado, com as patas presas em restos de rede de nylon e uma ferida exposta nas costas. Não havia água ou comida disponíveis no local.

A denunciante, que acompanhou a equipe até a propriedade, afirmou que o responsável pelo cão é arrendatário do sítio — usado para criação de gado — e só aparece no local uma vez por semana. Esta seria a terceira vez que animais são resgatados em situação de abandono na mesma área.

Ela contou ainda que um amigo decidiu verificar o local após ouvir o cão uivar durante toda a noite. Em situação anterior, uma cadela e seus sete filhotes também teriam passado fome no imóvel, a ponto de atacar galinhas vizinhas. Na ocasião, o tutor teria orientado um morador a dar uma paulada na cabeça do animal.

O cão foi resgatado por um médico-veterinário, amigo da testemunha, e levado para uma clínica no bairro Nova Jaguariúna, onde recebeu atendimento veterinário.

A perícia não foi acionada porque o local não foi preservado — a prioridade foi prestar socorro imediato ao animal. Até o momento, o tutor não foi localizado. O caso foi registrado e segue sob investigação.

