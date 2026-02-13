A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jaguariúna atendeu a uma denúncia de maus-tratos a animais na Estrada do Camping, no bairro Guedes. Uma mulher de 33 anos acionou as autoridades após localizar um cão em condições degradantes dentro de um galpão abandonado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes encontraram o animal amarrado, com as patas presas em restos de rede de nylon e uma ferida exposta nas costas. Não havia água ou comida disponíveis no local.

A denunciante, que acompanhou a equipe até a propriedade, afirmou que o responsável pelo cão é arrendatário do sítio — usado para criação de gado — e só aparece no local uma vez por semana. Esta seria a terceira vez que animais são resgatados em situação de abandono na mesma área.