Motociclista bate em carreta e fica estado grave na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Divulgação/Artesp
Colisão no km 86 mobilizou Helicóptero Águia e causou congestionamento de 6 km em Campinas.

Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta quinta-feira (12), na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Foi necessário o acionamento do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, para prestar apoio no atendimento.

A colisão ocorreu às 15h30, no km 86, no sentido Norte. De acordo com informações repassadas à concessionária Autoban, a motocicleta seguia pela faixa 3 de rolamento e, ao acessar o acostamento, acabou atingindo uma carreta que estava parada no local.

O helicóptero pousou por volta das 16h15, no canteiro central da rodovia, para auxiliar no socorro à vítima. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Por causa do atendimento e da remoção da vítima, houve interdição parcial da faixa 3 e do acostamento, além de bloqueio momentâneo de todas as faixas. O tráfego ficou congestionado por aproximadamente seis quilômetros, do km 80 ao km 86.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades.

