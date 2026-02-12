Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde desta quinta-feira (12), na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Foi necessário o acionamento do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, para prestar apoio no atendimento.

A colisão ocorreu às 15h30, no km 86, no sentido Norte. De acordo com informações repassadas à concessionária Autoban, a motocicleta seguia pela faixa 3 de rolamento e, ao acessar o acostamento, acabou atingindo uma carreta que estava parada no local.

O helicóptero pousou por volta das 16h15, no canteiro central da rodovia, para auxiliar no socorro à vítima. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.