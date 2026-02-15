No ano em que completa seis décadas de existência, a Unicamp organiza uma recepção ampliada para os ingressantes de 2026. A programação ocorre nos dias 23 e 24 de fevereiro e reúne atividades culturais, pedagógicas e de orientação acadêmica.
A principal novidade é o “Kit Boas-Vindas”, conjunto de ações criado pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) para facilitar a adaptação dos estudantes. O destaque é um projeto-piloto de apoio pedagógico: o curso de Pré-Cálculo (Rumo à Matemática), desenvolvido em parceria com o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc).
Gratuito e a distância, o curso reforça conteúdos do ensino médio considerados pré-requisitos para disciplinas como Cálculo I e Geometria Analítica e Vetores. A iniciativa conta com apoio do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) e da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp).
Segundo a pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, a proposta é ampliar as chances de sucesso acadêmico e reduzir índices de retenção e evasão. O kit inclui ainda vídeos institucionais com orientações sobre matrículas, bolsas, auxílios e permanência estudantil.
Caminhada e recepção no Ginásio
A programação começa com uma caminhada a partir da Praça da Paz, às 8h30 do dia 23, em direção ao Ginásio Multidisciplinar. No local, os calouros serão recepcionados com mensagens do reitor Paulo César Montagner, do coordenador-geral Fernando Coelho e da equipe da administração central.
No Ginásio ocorre a entrega do Kit Ingressante, que inclui camiseta oficial da Calourada, caneca para uso nos restaurantes universitários, “vale-andejão” para a primeira refeição e sacola reutilizável. Um totem fotográfico permitirá que os alunos registrem o primeiro dia na universidade.
Engenharia Civil e Arquitetura
A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FECFAU) também prepara ações específicas. Estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura receberão um kit de desenho, com materiais como esquadros, lapiseira, compasso e prancheta A3.
De acordo com a coordenação, o objetivo é oferecer suporte às disciplinas que têm o desenho como fundamento central do curso, especialmente após a retirada da prova de habilidade específica do vestibular.
Rede de apoio consolidada
A universidade reforça que mantém uma rede estruturada de apoio ao estudante, com políticas de moradia, aprendizagem, carreira e saúde. A meta é garantir permanência e conclusão da graduação.
Além das atividades institucionais, cada curso organiza sua própria programação, com visitas a coordenações e secretarias. Grupos estudantis, atléticas e centros acadêmicos também participam da recepção.
Em 2026, a celebração da Calourada ganha peso simbólico: marca os 60 anos de uma das principais universidades públicas do país, que aposta na integração acadêmica e na permanência estudantil como pilares da formação.