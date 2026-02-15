No ano em que completa seis décadas de existência, a Unicamp organiza uma recepção ampliada para os ingressantes de 2026. A programação ocorre nos dias 23 e 24 de fevereiro e reúne atividades culturais, pedagógicas e de orientação acadêmica.

A principal novidade é o “Kit Boas-Vindas”, conjunto de ações criado pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) para facilitar a adaptação dos estudantes. O destaque é um projeto-piloto de apoio pedagógico: o curso de Pré-Cálculo (Rumo à Matemática), desenvolvido em parceria com o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc).

Gratuito e a distância, o curso reforça conteúdos do ensino médio considerados pré-requisitos para disciplinas como Cálculo I e Geometria Analítica e Vetores. A iniciativa conta com apoio do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) e da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp).