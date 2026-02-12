Um homem de 67 anos, procurado pela Justiça desde 1995 pelo homicídio qualificado da própria companheira, foi preso na última terça-feira (10) em Artur Nogueira. A captura ocorreu no bairro Planalto após investigação da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido em 23 de janeiro de 2025 pelo 1º Tribunal do Júri do Foro Criminal Central da Capital, com validade até outubro de 2026. Ele é acusado de homicídio qualificado. De acordo com a PM, o mandado apresentava endereço desatualizado.

Os policiais realizaram diligências e consultas em sistemas até localizarem o possível paradeiro do foragido no bairro Planalto. No local, os agentes avistaram um homem no quintal com características semelhantes às do procurado. Após a abordagem e a consulta nominal, a ordem de prisão em aberto foi confirmada.