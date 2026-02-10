A licitação do transporte público de Campinas ganhou mais um capítulo na longa novela que se arrasta há mais de uma década. A entrega dos envelopes, prevista para hoje, foi adiada por mais 15 dias após apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O cronograma agora prevê a documentação para 25 de fevereiro e a abertura em 5 de março, na B3, em São Paulo. Pode parecer pouco, mas é mais um atraso em um processo que insiste em não sair do papel.

O novo “delay” atinge o comando da área, mantido pelo governo municipal após o intenso assédio do PP no final de 2024. Emdec e Secretaria de Transportes mantiveram seus principais nomes — Vinicius Riverete e Fernando de Caires — mesmo sob pressão política na escolha do alto escalão para o segundo mandato de Dário Saadi. A lógica era clara: evitar troca de comando para não comprometer ainda mais a licitação. Estabilidade. A ironia é que, mesmo assim, o processo voltou a tropeçar.

Antes, a empresa Sancetur já havia questionado parâmetros do edital. Agora, foi o TCE quem apontou inconsistências técnicas em planilhas centrais, especialmente no Fator de Utilização, indicador que interfere diretamente no custo operacional e na composição da tarifa. Também surgiram falhas na estimativa de benefícios trabalhistas. Diante disso, a Secretaria de Transportes optou por corrigir o edital antes de avançar — uma decisão prudente, mas que escancara uma certa fragilidade de um documento que já passou por audiências, revisões e debates públicos.