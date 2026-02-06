A Prefeitura de Paulínia promove, de 14 a 17 de fevereiro, o Carnaval da Família. Com entrada gratuita, a festa ocupará o Parque Brasil 500, ao lado do Teatro Municipal, oferecendo uma programação diversificada que inclui shows de axé, pagode, samba e as tradicionais marchinhas.
A folia tem início no sábado (14) e segue no domingo (15), sempre das 15h às 21h, com apresentações das bandas Me Gusta, Deixa Rolar e Ápice. Na segunda-feira o evento faz uma pausa, retornando com força total na terça-feira (17).
CarnaPet e Encerramento
O destaque do último dia de festa é o CarnaPet, que acontece na manhã de terça-feira, das 8h às 11h, unindo tutores e animais de estimação, além de oferecer pintura facial para as crianças. À tarde, a música volta ao palco principal das 15h às 21h para o encerramento oficial.
Estrutura e Segurança
O evento contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito. A organização terá o apoio integrado da Guarda Civil, Defesa Civil e diversas secretarias municipais para garantir a segurança dos foliões. “O Carnaval da Família é um convite para curtir com alegria, segurança e muita diversão”, destacou a secretária de Cultura, Turismo e Eventos, Andreia Perine.
SERVIÇO
- Data: 14, 15 e 17 de fevereiro
- Local: Parque Brasil 500 (ao lado do Teatro Municipal)
- Entrada: Gratuita