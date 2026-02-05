Um homem foi preso na quarta-feira (4) com um significativo arsenal de armas, munições e drogas prontas para comercialização dentro de sua própria casa, no centro de Lindóia. A ação foi desencadeada após uma abordagem de rotina da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o patrulhamento, os militares abordaram o indivíduo por atitude suspeita. Embora nada ilegal tenha sido encontrado inicialmente, o homem — que já possui passagens por tráfico — afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e relatou manter armas em sua residência, localizada em frente ao local da abordagem.

Arsenal e Tráfico

Com autorização, os policiais entraram no imóvel, onde o suspeito admitiu guardar entorpecentes. Na busca, foram apreendidos cerca de 785 gramas de maconha, cocaína, balanças de precisão e R$ 1.645 em dinheiro.