Um homem foi preso na quarta-feira (4) com um significativo arsenal de armas, munições e drogas prontas para comercialização dentro de sua própria casa, no centro de Lindóia. A ação foi desencadeada após uma abordagem de rotina da Polícia Militar.
Durante o patrulhamento, os militares abordaram o indivíduo por atitude suspeita. Embora nada ilegal tenha sido encontrado inicialmente, o homem — que já possui passagens por tráfico — afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e relatou manter armas em sua residência, localizada em frente ao local da abordagem.
Arsenal e Tráfico
Com autorização, os policiais entraram no imóvel, onde o suspeito admitiu guardar entorpecentes. Na busca, foram apreendidos cerca de 785 gramas de maconha, cocaína, balanças de precisão e R$ 1.645 em dinheiro.
O ponto crítico da operação foi a descoberta de um cofre escondido dentro de um guarda-roupas. No interior, os policiais encontraram:
- Armas: Quatro pistolas (9mm e .45), um revólver, uma espingarda .357 e um rifle calibre .22;
- Munições: Aproximadamente 781 unidades de diversos calibres e vários carregadores.
O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece à disposição da Justiça.