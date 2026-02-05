Há nove meses, a vida da família Mariano, em Mogi Guaçu, mudou drasticamente. No dia 19 de junho de 2025, Octávio Vinícius Guimarães Mariano, de 17 anos, jovem aprendiz do CAMP, sofreu uma queda enquanto andava de skate, resultando em um traumatismo craniano gravíssimo. Desde então, o adolescente permanece em coma.

Após sete meses sob cuidados intensivos na UTI, Octávio apresentou uma evolução clínica que permitiu sua transferência para um quarto isolado com estrutura hospitalar. No entanto, ele segue dependente de aparelhos e requer atenção médica 24 horas. Sua mãe, Andréia Aurieme Guimarães Mariano, dedica-se integralmente ao filho, o que a impossibilita de trabalhar e impacta severamente a renda da família.

A Campanha

A família iniciou uma mobilização para adquirir uma cama hospitalar especializada. O equipamento é fundamental para prevenir feridas (escaras), proporcionar melhor posicionamento e preparar o ambiente para uma possível continuidade do tratamento em sistema de home care.