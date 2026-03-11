Policiais do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, nesta quarta-feira (11), um casal foragido da Justiça acusado de envolvimento com exploração sexual de crianças e adolescentes. A captura ocorreu durante patrulhamento tático no Jardim do Lago II, em Campinas.

A equipe realizava diligências pela Rua João Canaes quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem e uma mulher, ambos com mandados de prisão em aberto, estariam na região.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma mulher com as características repassadas. Após abordagem e consulta ao sistema, foi confirmado que se tratava suspeito, contra quem havia um mandado de prisão ativo.