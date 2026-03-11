Policiais do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, nesta quarta-feira (11), um casal foragido da Justiça acusado de envolvimento com exploração sexual de crianças e adolescentes. A captura ocorreu durante patrulhamento tático no Jardim do Lago II, em Campinas.
A equipe realizava diligências pela Rua João Canaes quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem e uma mulher, ambos com mandados de prisão em aberto, estariam na região.
Durante as buscas, os agentes localizaram uma mulher com as características repassadas. Após abordagem e consulta ao sistema, foi confirmado que se tratava suspeito, contra quem havia um mandado de prisão ativo.
Questionada, a suspeita informou que o marido estaria na residência do casal, nas proximidades. Enquanto os policiais se deslocavam até o local, a mulher caminhando pela via. Ele também foi abordado e, na sequência, teve a prisão confirmada.
Segundo a polícia, o casal era procurado por favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Os mandados foram expedidos no âmbito da Operação Linha Vermelha, deflagrada em fevereiro de 2025 pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo.
Na época, a operação mirou esquemas de lavagem de dinheiro e exploração sexual de menores no Jardim Itatinga, região apontada como área de atuação de uma célula da organização criminosa PCC.