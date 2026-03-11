Um homicídio foi registrado no início da noite de terça-feira (10) no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia. Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem ainda não identificado, foi morto com pelo menos nove disparos de arma de fogo enquanto estava em uma calçada na rua Orlando de Souza Fernandes.

Testemunhas relataram que um suspeito estacionou o veículo na esquina da via, por volta das 18h40, aproximou-se da vítima e efetuou os disparos. A Polícia Científica esteve no local e confirmou que ao menos 15 tiros foram deflagrados, dos quais nove atingiram o homem, que morreu instantaneamente.

A área foi isolada para a realização da perícia. A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas.