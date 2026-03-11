Um homem foi detido após ser flagrado furtando uma residência no bairro Jardim São Jorge, em Hortolândia, na terça-feira (10). A equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Bahia.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o suspeito no quintal da casa, que estava desocupada. Ele havia arrombado o portão e a porta da residência, e já tinha separado diversos objetos para levar, entre eles fios de cobre, um chuveiro, uma torneira e o relógio medidor de energia.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.