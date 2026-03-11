11 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
HORTOLÂNDIA

Assaltante é flagrado no quintal de casa furtando fios de cobre

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material foi apreendido pela Polícia Militar
Material foi apreendido pela Polícia Militar

Um homem foi detido após ser flagrado furtando uma residência no bairro Jardim São Jorge, em Hortolândia, na terça-feira (10). A equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Bahia.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o suspeito no quintal da casa, que estava desocupada. Ele havia arrombado o portão e a porta da residência, e já tinha separado diversos objetos para levar, entre eles fios de cobre, um chuveiro, uma torneira e o relógio medidor de energia.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

