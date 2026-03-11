A manhã da última segunda-feira (9) foi marcada por tensão na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim de Faveri, em Cosmópolis. Um cirurgião-dentista foi ameaçado por um paciente que não concordou com o atendimento recebido.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se exaltou após a consulta por acreditar que seu problema de saúde não seria resolvido da forma como esperava. Insatisfeito, ele passou a proferir agressões verbais contra o profissional e fez ameaças graves, afirmando que retornaria à unidade portando uma arma de fogo.
A equipe da UBS acionou imediatamente a GCM (Guarda Civil Municipal), que compareceu ao local. Os agentes encontraram o paciente alterado e o orientaram a deixar a unidade para garantir a segurança dos demais pacientes e funcionários. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cosmópolis, que deve investigar o ocorrido.
Posicionamento oficial
A Secretaria de Saúde de Cosmópolis lamentou o episódio e reiterou seu apoio ao profissional. Em nota oficial, a pasta informou que o planejamento do tratamento odontológico segue critérios técnicos e clínicos rigorosos, sempre priorizando a saúde do paciente, mas repudiou veementemente qualquer ato de violência.
“Diante da situação, o paciente se exaltou, passou a proferir agressões verbais ao profissional e fez ameaças. A equipe da unidade acionou a Guarda Municipal para garantir a segurança de todos”, diz trecho da nota.
A Secretaria concluiu afirmando que “amedrontamento ou violência contra profissionais de saúde são inaceitáveis” e que “as medidas cabíveis foram adotadas para resguardar a equipe e manter a segurança no serviço”.