A manhã da última segunda-feira (9) foi marcada por tensão na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim de Faveri, em Cosmópolis. Um cirurgião-dentista foi ameaçado por um paciente que não concordou com o atendimento recebido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se exaltou após a consulta por acreditar que seu problema de saúde não seria resolvido da forma como esperava. Insatisfeito, ele passou a proferir agressões verbais contra o profissional e fez ameaças graves, afirmando que retornaria à unidade portando uma arma de fogo.

A equipe da UBS acionou imediatamente a GCM (Guarda Civil Municipal), que compareceu ao local. Os agentes encontraram o paciente alterado e o orientaram a deixar a unidade para garantir a segurança dos demais pacientes e funcionários. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cosmópolis, que deve investigar o ocorrido.

Posicionamento oficial