Morreu na tarde desta terça-feira (10), aos 67 anos, o ex-prefeito de Sumaré, José Antônio Bacchim. O político estava internado em um hospital particular de Campinas desde o dia 18 de janeiro, onde se recuperava de uma cirurgia e enfrentava um tratamento contra o câncer.

Natural de Piracicaba, Bacchim completaria 68 anos na próxima sexta-feira (13). Professor de formação, ele construiu uma trajetória de mais de três décadas na vida pública, sempre com forte ligação com o Partido dos Trabalhadores, legenda da qual foi um dos fundadores do diretório municipal em Sumaré.

A carreira eleitoral de Bacchim começou em 1988, quando foi eleito vereador com 745 votos. Em 1992, conquistou a reeleição com 1.054 votos, tornando-se o candidato mais votado do PT e o quinto da cidade.