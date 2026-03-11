Morreu na tarde desta terça-feira (10), aos 67 anos, o ex-prefeito de Sumaré, José Antônio Bacchim. O político estava internado em um hospital particular de Campinas desde o dia 18 de janeiro, onde se recuperava de uma cirurgia e enfrentava um tratamento contra o câncer.
Natural de Piracicaba, Bacchim completaria 68 anos na próxima sexta-feira (13). Professor de formação, ele construiu uma trajetória de mais de três décadas na vida pública, sempre com forte ligação com o Partido dos Trabalhadores, legenda da qual foi um dos fundadores do diretório municipal em Sumaré.
A carreira eleitoral de Bacchim começou em 1988, quando foi eleito vereador com 745 votos. Em 1992, conquistou a reeleição com 1.054 votos, tornando-se o candidato mais votado do PT e o quinto da cidade.
Entre 1997 e 2004, ocupou o cargo de vice-prefeito na gestão de Dirceu Dalben, atual deputado estadual pelo PSD. A parceria abriu caminho para que Bacchim sucedesse o aliado e se elegesse prefeito de Sumaré por dois mandatos consecutivos: o primeiro em 2004, com 44.977 votos, e a reeleição em 2008, quando obteve 47.757 votos.
Legado na cidade
À frente do Executivo municipal, Bacchim deixou marcas importantes na infraestrutura da saúde e da educação. Foram construídas durante suas gestões o Centro Integrado de Saúde, no distrito de Nova Veneza, e a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Macarenko. Além disso, articulou a vinda de unidades do Senai e do Sesi para o município.
Após os mandatos como prefeito, Bacchim disputou uma vaga na Assembleia Legislativa e tentou retornar ao cargo de vice-prefeito, mas não obteve êxito nas urnas. Ele deixa dois filhos e três netos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.