As chuvas que atingiram Campinas ao longo desta segunda-feira (2) provocaram 12 ocorrências registradas pela Defesa Civil, entre o fim da manhã e a noite, até 22h46. O balanço aponta seis quedas de árvores, três alagamentos em imóveis, um alagamento em via pública e dois imóveis classificados em situação de risco.

Segundo a Defesa Civil, uma das árvores caiu sobre a rede elétrica, mas não houve registro de feridos nem de pessoas desabrigadas. As ocorrências foram distribuídas por diferentes regiões da cidade.

O maior volume de chuva acumulado em 24 horas foi registrado na estação do Jardim das Bandeiras, com 48 milímetros. Já a maior velocidade média do vento chegou a 14,8 km/h, medida em Viracopos, enquanto a rajada mais intensa atingiu 20,7 km/h, segundo dados do Cepagri.