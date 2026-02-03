As chuvas que atingiram Campinas ao longo desta segunda-feira (2) provocaram 12 ocorrências registradas pela Defesa Civil, entre o fim da manhã e a noite, até 22h46. O balanço aponta seis quedas de árvores, três alagamentos em imóveis, um alagamento em via pública e dois imóveis classificados em situação de risco.
Segundo a Defesa Civil, uma das árvores caiu sobre a rede elétrica, mas não houve registro de feridos nem de pessoas desabrigadas. As ocorrências foram distribuídas por diferentes regiões da cidade.
O maior volume de chuva acumulado em 24 horas foi registrado na estação do Jardim das Bandeiras, com 48 milímetros. Já a maior velocidade média do vento chegou a 14,8 km/h, medida em Viracopos, enquanto a rajada mais intensa atingiu 20,7 km/h, segundo dados do Cepagri.
Quedas de árvores foram registradas nos bairros Jardim Nova Esperança, Jardim Itatinga, Vila Industrial, Vila Perseu Leite de Barros, Pedra Branca e Jardim São José, em vias como a Rodovia Lix da Cunha e a Avenida Brasília.
Entre as outras ocorrências, o alagamento em via pública ocorreu na Avenida das Amoreiras, no Jardim Novo Campos Elíseos. Já os alagamentos em imóveis foram registrados na rua Marcelina Rodrigues Paschoal, no Jardim do Lago Continuação. Dois imóveis foram classificados como estando em situação de risco.
Equipes do Departamento de Parques e Jardins, vinculado à Secretaria de Serviços Públicos, seguem mobilizadas para a remoção de árvores e galhos, com prioridade para casos que impactam o trânsito e a segurança de pedestres.
A Defesa Civil reforça que a população evite áreas alagadas, não permaneça próxima a árvores durante chuvas e ventos fortes e acompanhe os alertas meteorológicos oficiais.