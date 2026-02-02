Uma tragédia abalou a cidade de Socorro, na tarde deste domingo (1º). Uma criança de apenas 11 meses morreu após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. O ocorrido foi registrado no bairro Nogueiras, na Estrada Luiz Corozola.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para o local e encontraram o Corpo de Bombeiros já prestando os primeiros socorros à vítima. A criança foi transportada em estado grave ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, o cão foi contido por moradores da região e amarrado em um portão próximo à casa onde o incidente aconteceu. A área foi isolada para a perícia, realizada pela Delegacia de Plantão de Serra Negra. O padrasto disse que tentou fazer o cachorro soltar o bebê com um golpe de faca superficial no animal.