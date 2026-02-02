Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, nesta segunda-feira. O caso é tratado, inicialmente, como feminicídio e mobilizou equipes da Guarda Municipal, do SAMU e da Polícia Científica, que preservam o local para os trabalhos de perícia.

Segundo informações preliminares apuradas no local, a vítima não resistiu às agressões e morreu antes da chegada do socorro médico. O SAMU foi acionado, mas apenas constatou o óbito. A identidade da mulher ainda não havia sido oficialmente confirmada até o momento do registro da ocorrência.

Ainda de acordo com os primeiros levantamentos, há indícios de que a vítima possa ter sido violentada sexualmente antes de morrer, hipótese que será apurada pela perícia e pela Polícia Civil. A confirmação da causa da morte e das circunstâncias do crime depende dos laudos técnicos.