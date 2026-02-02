Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma residência no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, nesta segunda-feira. O caso é tratado, inicialmente, como feminicídio e mobilizou equipes da Guarda Municipal, do SAMU e da Polícia Científica, que preservam o local para os trabalhos de perícia.
Segundo informações preliminares apuradas no local, a vítima não resistiu às agressões e morreu antes da chegada do socorro médico. O SAMU foi acionado, mas apenas constatou o óbito. A identidade da mulher ainda não havia sido oficialmente confirmada até o momento do registro da ocorrência.
Ainda de acordo com os primeiros levantamentos, há indícios de que a vítima possa ter sido violentada sexualmente antes de morrer, hipótese que será apurada pela perícia e pela Polícia Civil. A confirmação da causa da morte e das circunstâncias do crime depende dos laudos técnicos.
Um homem foi detido pela Guarda Municipal no local e encaminhado à delegacia de Campinas, onde será ouvido pela autoridade policial. O suspeito teria sido abordado no momento em que deixava a residência. Testemunhas relataram aos agentes que algo grave poderia ter ocorrido no interior do imóvel, o que motivou a intervenção imediata.
Moradores da região relataram que o casal mantinha um histórico de conflitos, com episódios frequentes de desentendimentos. Há informações não confirmadas de que a mulher já teria solicitado medida protetiva, mas esse dado ainda será oficialmente verificado pela Polícia Civil.
O caso ocorreu na Rua Cooperativa, no Jardim Campos Elíseos. A área segue isolada para o trabalho da perícia, que irá apontar a dinâmica do crime e subsidiar as investigações.
A ocorrência será investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e demais unidades especializadas da Polícia Civil. O suspeito permanece à disposição da Justiça.