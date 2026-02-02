A circulação de veículos de carga em áreas com restrição de tráfego levou à aplicação de mais de 500 multas em Campinas nos últimos cinco meses, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Os dados abrangem o período entre agosto de 2025 e janeiro de 2026 e refletem a intensificação do uso da fiscalização eletrônica.
Entre agosto e dezembro do ano passado, 357 infrações foram registradas. Já nos primeiros meses de 2026, o número chegou a 206 autuações, indicando manutenção do alto índice de descumprimento das regras de circulação.
A Emdec atribui o resultado à implantação de radares específicos para identificar caminhões em situação irregular, instalados em dois pontos estratégicos da cidade: na avenida Prestes Maia, no Centro, antes da ligação com a avenida Prefeito Faria Lima, e na avenida Brasil, no sentido bairro–Centro, na altura da avenida Barão de Itapura.
Foco em segurança e fluidez
De acordo com a empresa, a estratégia busca reduzir riscos de acidentes, danos à fiação elétrica e congestionamentos em regiões com tráfego intenso de veículos leves e transporte coletivo. A circulação indevida de caminhões nesses locais é apontada como fator de impacto direto na segurança viária.
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, transitar com caminhão em local ou horário não permitido é infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.
Como funciona a fiscalização
Os radares estão instalados dentro do Anel de Integração Engenheiro Rebouças, área que possui regras específicas para veículos de carga. As câmeras registram as placas e cruzam as informações com o banco de dados de autorizações da Emdec.
São autuados veículos com mais de 6,3 metros de comprimento que circulam nos horários de restrição sem autorização prévia. A liberação deve ser solicitada pelo Sistema Observa, ferramenta digital da Emdec que gerencia autorizações especiais.
Placas instaladas antes dos pontos fiscalizados alertam sobre a proibição de circulação de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.
Autorizações e exceções
Alguns serviços podem circular mediante autorização específica, como mudanças, pequenas obras e concretagem, com validade limitada ao período informado no pedido. Já determinados tipos de veículos — como os de imprensa, transporte de combustível, oxigênio, GLP a granel e caçambas de entulho — possuem regras diferenciadas, podendo circular em horários específicos sem necessidade de autorização.
O regramento está previsto nas resoluções municipais nº 79/2017 e nº 349/2019, que detalham os critérios para concessão das autorizações.
Sistema Observa
Transportadores interessados em solicitar a liberação podem acessar o Sistema Observa, disponível no site da Emdec ou por aplicativo para celular. A plataforma permite o acompanhamento das solicitações e a gestão das autorizações de circulação em áreas restritas.