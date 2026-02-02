A circulação de veículos de carga em áreas com restrição de tráfego levou à aplicação de mais de 500 multas em Campinas nos últimos cinco meses, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Os dados abrangem o período entre agosto de 2025 e janeiro de 2026 e refletem a intensificação do uso da fiscalização eletrônica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre agosto e dezembro do ano passado, 357 infrações foram registradas. Já nos primeiros meses de 2026, o número chegou a 206 autuações, indicando manutenção do alto índice de descumprimento das regras de circulação.

A Emdec atribui o resultado à implantação de radares específicos para identificar caminhões em situação irregular, instalados em dois pontos estratégicos da cidade: na avenida Prestes Maia, no Centro, antes da ligação com a avenida Prefeito Faria Lima, e na avenida Brasil, no sentido bairro–Centro, na altura da avenida Barão de Itapura.

Foco em segurança e fluidez