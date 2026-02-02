Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro flagraram um adolescente de 15 anos ao volante de um caminhão estacionado irregularmente na Avenida XV de Agosto. O menor, que não possui habilitação para dirigir, informou aos integrantes da equipe Delta que havia pegado o veículo a pedido do pai para fazer entregas.

Durante uma ação de patrulhamento, os guardas municipais notaram o caminhão sobre o passeio público. Ao se aproximarem para orientar sobre a infração, descobriram que o condutor era um menor de idade. Diante da irregularidade, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia de Socorro, onde as providências legais foram tomadas.

O veículo só foi liberado após a apresentação de um condutor regularmente habilitado.