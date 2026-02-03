O vereador Permínio Monteiro (PSB) foi condenado pela Justiça de São Paulo por envolvimento em um suposto esquema de desvio de parte dos salários de servidores ligados ao seu gabinete e de funcionários comissionados indicados por ele na Prefeitura. A decisão prevê a perda da função pública e a devolução dos valores desviados, que ainda serão calculados. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A sentença foi proferida pelo juiz Claudio Campos da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública, e também condena Alex Monteiro da Silva, irmão do parlamentar, apontado como responsável por recolher os valores desviados. Ainda cabe recurso da decisão.

De acordo com a sentença, o Ministério Público de São Paulo comprovou que servidores sacavam parte dos vencimentos logo após o pagamento e transferiam os valores para contas vinculadas ao vereador, ao irmão e a outros familiares. O magistrado também apontou o uso irregular de créditos de vale-alimentação como mecanismo para ampliar o desvio de recursos públicos.