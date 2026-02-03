03 de fevereiro de 2026
HORTOLÂNDIA

Genro atropela e mata sogro de 70 anos após confusão de trânsito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Confusão iniciada por incidente de trânsito em Hortolândia terminou com o atropelamento de João Olímpio do Carmo; autor tentou fugir, mas foi contido.

Um homem de 70 anos morreu na noite do último domingo (1º), em Hortolândia, após ser atropelado pelo próprio genro durante uma briga envolvendo várias pessoas. O caso ocorreu por volta das 20h30, no cruzamento da Avenida Olívio Franceschini com a Rua Zacarias Costa Camargo, no Parque São Miguel.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou após um incidente de trânsito e rapidamente escalou para agressões físicas. No ápice do confronto, o genro da vítima, de 52 anos, teria se apossado do veículo de uma das partes envolvidas.

Ao tentar deixar o local, o homem colidiu contra um poste de sinalização. Em seguida, ao engatar a marcha à ré, atropelou o sogro, identificado como João Olímpio do Carmo, de 70 anos. Ainda segundo relatos, o motorista seguiu em fuga e colidiu contra um poste de iluminação pública poucos metros adiante.

Socorro e Prisão

Testemunhas que acompanhavam a briga conseguiram conter o condutor até a chegada dos policiais. João Olímpio do Carmo foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Municipal Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.

O genro, autor do atropelamento, também recebeu atendimento médico e foi liberado com escoriações leves. Após a apuração inicial, a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

