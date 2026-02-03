Um homem de 70 anos morreu na noite do último domingo (1º), em Hortolândia, após ser atropelado pelo próprio genro durante uma briga envolvendo várias pessoas. O caso ocorreu por volta das 20h30, no cruzamento da Avenida Olívio Franceschini com a Rua Zacarias Costa Camargo, no Parque São Miguel.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou após um incidente de trânsito e rapidamente escalou para agressões físicas. No ápice do confronto, o genro da vítima, de 52 anos, teria se apossado do veículo de uma das partes envolvidas.

Ao tentar deixar o local, o homem colidiu contra um poste de sinalização. Em seguida, ao engatar a marcha à ré, atropelou o sogro, identificado como João Olímpio do Carmo, de 70 anos. Ainda segundo relatos, o motorista seguiu em fuga e colidiu contra um poste de iluminação pública poucos metros adiante.

Socorro e Prisão