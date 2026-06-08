A crise envolvendo a licitação do transporte público de Campinas ganhou um novo desdobramento na Câmara Municipal. O vereador Gustavo Petta (PCdoB) protocolou um requerimento de convocação do diretor-presidente da Emdec, Vinicius Riverete, e do secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, para prestar esclarecimentos sobre os novos vídeos envolvendo reuniões na sede da Smile Transportes, em Paulínia.
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A iniciativa ocorre após a demissão do então diretor financeiro e administrativo da Emdec, Ricardo Ferraro Geciauskas, flagrado em uma reunião na empresa. A Smile integra o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas, processo estimado em cerca de R$ 11 bilhões e já alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, na Polícia Civil e no Legislativo.
As imagens divulgadas pelo Correio Popular mostram reuniões realizadas na sede da Smile com a participação de empresários ligados ao consórcio vencedor. Em uma das gravações, feita no dia 6 de maio, o empresário Emerson de Jesus, integrante do Consórcio Grande Campinas, aparece comentando o andamento da licitação e usa a frase: “precisamos ver se a gente vai ainda atrás do jeitinho ou se vai só na Justiça”.
Um dia antes, em 5 de maio, outra gravação mostra Ricardo Ferraro chegando à sede da Smile às 15h40. Nas imagens, ele cumprimenta a recepcionista da empresa, abraça Emerson de Jesus e deixa o local às 16h42 com objetos nas mãos que não aparecem com nitidez no vídeo. Após a divulgação do caso, Ferraro foi demitido pela Emdec.
Em nota, a empresa municipal informou que vai instaurar um Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos e ressaltou que o ex-diretor não integrava a comissão responsável pela licitação do transporte coletivo. A convocação apresentada por Petta busca levar o comando da Emdec e a Secretaria de Transportes ao plenário para explicar a relação institucional com o processo, as providências adotadas após a divulgação das imagens e os impactos do caso sobre a licitação.
A vereadora Mariana Conti (PSOL), autora do pedido de Comissão Processante aberto contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), também se manifestou sobre o caso e afirmou ter solicitado acesso ao conjunto de vídeos da investigação. “Solicitei todos os vídeos da investigação porque queremos saber o que tinha no malote e também todos que estão envolvidos nesse escândalo”, disse a parlamentar.
O caso se soma à investigação do Ministério Público e da Polícia Civil sobre reuniões realizadas na sede da Smile. Na quarta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vini Oliveira e à própria empresa. Segundo a Polícia Civil, a apuração busca esclarecer se houve pagamento e recebimento de vantagens indevidas envolvendo o parlamentar e empresários do setor de transporte. Durante a operação, foram apreendidos documentos, anotações, pen drives, celulares e dinheiro em espécie.
Em outra gravação, empresários da Smile mencionam uma suposta cobrança de R$ 20 mil atribuída a Vini Oliveira. O vereador, que está internado no Hospital da PUC-Campinas desde domingo, já havia negado ter recebido dinheiro. Em manifestação nas redes sociais, afirmou que os materiais retirados da empresa eram documentos e mídias digitais que teriam sido encaminhados ao Ministério Público.
A Smile Transportes nega irregularidades. A empresa afirma que os vídeos foram obtidos e divulgados de forma criminosa, que o conteúdo teria sido editado e apresentado fora de contexto, e informou que pretende adotar medidas judiciais para responsabilizar os envolvidos na obtenção e divulgação do material.
O conselheiro Dimas Ramalho, do TCE-SP, citado nas gravações, afirmou que não conhece as pessoas que aparecem nos vídeos e negou ter participado de reuniões com deputados ou familiares sobre o processo. Segundo ele, a análise do caso seguirá o trâmite normal no tribunal.
Na Câmara, além do pedido de convocação apresentado por Gustavo Petta, o caso já resultou na abertura de uma Comissão Processante contra Vini Oliveira, a partir de requerimento protocolado por Mariana Conti. A CP ainda depende da notificação formal do parlamentar para iniciar a contagem dos prazos de defesa e apuração. O colegiado será presidido por Paulo Haddad (PSD), terá Otto Alejandro (PL) como relator e Dr. Yanko (PP) como membro.
A convocação de Riverete e Fernando de Caires, se aprovada pelos vereadores, ampliará a pressão política sobre a Prefeitura e a Emdec em um momento em que a licitação do transporte público passa por uma sequência de questionamentos administrativos, judiciais e policiais.
Nota da Smile
A empresa vem a público declarar que os vídeos divulgados, além de editados e alterados, foram obtidos de maneira criminosa e apresentados de forma deliberadamente descontextualizada, com o claro objetivo de induzir interpretações falsas e distorcidas. Nada de ilegal foi feito.
Temos convicção na Justiça, e que ficará demonstrada nossa lisura e a lisura da licitação que representará a economia de R$ 1,5 bilhão para Campinas, além da melhora do transporte para toda a população campineira, que sofre há vários anos com um serviço inadequado e ineficiente, como largamente demonstrado pela imprensa séria da cidade.
O conteúdo ilegalmente obtido e divulgado não guarda qualquer relação com a realidade dos fatos, e não possui credibilidade ou valor probatório. A manipulação e divulgação de tais conteúdos criminosos beneficia apenas quem quer perpetuar as atuais operadoras no sistema.
Todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas para responsabilizar os envolvidos pela obtenção, manipulação, divulgação e utilização desse material.