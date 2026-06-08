A iniciativa ocorre após a demissão do então diretor financeiro e administrativo da Emdec, Ricardo Ferraro Geciauskas , flagrado em uma reunião na empresa. A Smile integra o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas, processo estimado em cerca de R$ 11 bilhões e já alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, na Polícia Civil e no Legislativo.

A crise envolvendo a licitação do transporte público de Campinas ganhou um novo desdobramento na Câmara Municipal. O vereador Gustavo Petta (PCdoB) protocolou um requerimento de convocação do diretor-presidente da Emdec , Vinicius Riverete , e do secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires , para prestar esclarecimentos sobre os novos vídeos envolvendo reuniões na sede da Smile Transportes , em Paulínia.

As imagens divulgadas pelo Correio Popular mostram reuniões realizadas na sede da Smile com a participação de empresários ligados ao consórcio vencedor. Em uma das gravações, feita no dia 6 de maio, o empresário Emerson de Jesus, integrante do Consórcio Grande Campinas, aparece comentando o andamento da licitação e usa a frase: “precisamos ver se a gente vai ainda atrás do jeitinho ou se vai só na Justiça”.

Um dia antes, em 5 de maio, outra gravação mostra Ricardo Ferraro chegando à sede da Smile às 15h40. Nas imagens, ele cumprimenta a recepcionista da empresa, abraça Emerson de Jesus e deixa o local às 16h42 com objetos nas mãos que não aparecem com nitidez no vídeo. Após a divulgação do caso, Ferraro foi demitido pela Emdec.

Em nota, a empresa municipal informou que vai instaurar um Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos e ressaltou que o ex-diretor não integrava a comissão responsável pela licitação do transporte coletivo. A convocação apresentada por Petta busca levar o comando da Emdec e a Secretaria de Transportes ao plenário para explicar a relação institucional com o processo, as providências adotadas após a divulgação das imagens e os impactos do caso sobre a licitação.