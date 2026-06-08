Um grave acidente registrado no início da tarde de domingo (7) terminou com a morte de um motociclista, morador de Mogi Mirim, na rodovia que liga Lindóia a Serra Negra, na região de Campinas. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda Sahara e uma caminhonete de grande porte. Com o forte impacto, os dois veículos sofreram danos severos.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da caminhonete não se feriu.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência, sinalizaram a via e auxiliaram nos trabalhos de resgate e perícia.