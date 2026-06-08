09 de junho de 2026
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ACIDENTE FATAL

Batida frontal com caminhonete mata motociclista em rodovia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Motociclista de Mogi Mirim morreu após colisão frontal com caminhonete na rodovia entre Lindóia e Serra Negra.
Motociclista de Mogi Mirim morreu após colisão frontal com caminhonete na rodovia entre Lindóia e Serra Negra.

Um grave acidente registrado no início da tarde de domingo (7) terminou com a morte de um motociclista, morador de Mogi Mirim, na rodovia que liga Lindóia a Serra Negra, na região de Campinas. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda Sahara e uma caminhonete de grande porte. Com o forte impacto, os dois veículos sofreram danos severos.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da caminhonete não se feriu.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência, sinalizaram a via e auxiliaram nos trabalhos de resgate e perícia.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

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