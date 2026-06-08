Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Campinas por descumprimento de medida protetiva na região do DIC V.
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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento quando foi acionada por uma mulher que relatou ter sido perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Ela também informou que o homem teria tentado invadir sua residência.
A vítima disse aos guardas que possuía uma medida protetiva vigente contra o suspeito. Com as características e a direção informadas pela mulher, a equipe iniciou buscas pela região.
O homem foi localizado nas proximidades e abordado pelos agentes. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
A autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão.