O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti inicia nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, uma obra de revitalização nas fachadas dos prédios do Pronto-Socorro Adulto e da área de hotelaria da unidade. A intervenção não altera o funcionamento dos serviços e não haverá suspensão de atendimentos durante o período da reforma, previsto para durar cerca de oito meses.

Os trabalhos incluem recuperação de alvenaria, impermeabilização e requalificação das fachadas externas. No edifício da hotelaria, também está prevista a instalação de brises nas janelas das enfermarias, com o objetivo de reduzir a incidência direta do sol e contribuir para melhor conforto térmico nos ambientes internos.

Durante a execução da obra, poderão ocorrer ajustes pontuais no fluxo interno do hospital, com eventual realocação de pacientes dentro da própria unidade, conforme a necessidade assistencial. A administração informou que essas mudanças serão feitas de forma planejada, sem prejuízo ao atendimento.