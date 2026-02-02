A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um Boletim Meteorológico Especial alertando para a instabilidade do tempo entre esta segunda-feira (2) e quarta-feira (4) nas regiões de Campinas e Sorocaba. A previsão indica chuvas intensas, com possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, especialmente no início do período.
Segundo o órgão estadual, a segunda-feira concentra o início do cenário mais crítico, com chuvas persistentes e localizadas, capazes de provocar alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e transbordamento de córregos, principalmente em áreas urbanas e pontos historicamente vulneráveis.
Na terça-feira (3), a instabilidade atinge o pico, com maior volume acumulado de chuva ao longo do dia. A Defesa Civil destaca que, mesmo com períodos de chuva intercalados, o ambiente atmosférico seguirá propício a temporais severos, exigindo monitoramento contínuo.
Já na quarta-feira (4), a tendência é de redução gradual da intensidade das precipitações, embora o risco não seja totalmente descartado. O solo encharcado mantém a possibilidade de deslizamentos e transtornos, especialmente em encostas e regiões de risco.
A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos oficiais, evite transitar por áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e redobre a atenção em deslocamentos. O cenário é típico do verão, com rápida mudança nas condições do tempo, o que exige atenção permanente nos próximos dias.