A chuva registrada na tarde deste domingo, 1º de fevereiro, atingiu 55 milímetros em Campinas, segundo a Defesa Civil. O maior volume foi medido na estação do IAC Taquaral, na região Norte da cidade.

Em razão do temporal, a Defesa Civil contabilizou 16 ocorrências, a maioria relacionada à queda de árvores em vias públicas e sobre a rede elétrica. Também houve alagamento de via e destelhamento de imóvel. Não há registro de feridos ou desabrigados.

Do total de ocorrências confirmadas, 14 foram quedas de árvores, distribuídas por bairros das regiões Norte, Sul, Leste e Noroeste. Um dos registros envolveu queda de árvore sobre um veículo, no bairro Cambuí. Houve ainda alagamento de via pública na Avenida Princesa do Oeste e destelhamento no Jardim do Lago Continuação.