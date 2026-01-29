O Carnaval de Campinas em 2026 chega com uma série de mudanças voltadas à organização da festa, segurança do público e prevenção de violência, em uma programação que soma 67 eventos de rua e cerca de 500 horas de folia entre o Pré-Carnaval e os dias oficiais.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A principal novidade é o monitoramento em tempo real dos blocos de rua com trajeto, disponível no site oficial do Carnaval. A ferramenta permite que o público acompanhe, pelo celular, o deslocamento dos blocos enquanto eles percorrem as ruas. A proposta é evitar desencontros, reduzir deslocamentos desnecessários e melhorar a organização dos desfiles, especialmente após o início das apresentações.
Os blocos estão organizados na plataforma por data, horário e tipo. Aqueles que circulam pela cidade aparecem identificados com o selo “Esse bloco anda”, enquanto os blocos fixos permanecem em um único ponto. A recomendação é que, após o início do desfile, o público utilize o acompanhamento digital para localizar o bloco, já que não será permitida a permanência em pontos de concentração após a saída das agremiações.
Além da tecnologia, o Carnaval de 2026 reforça ações de prevenção e cuidado com os foliões. Durante o fim de semana principal da festa, nos dias 14 e 15 de fevereiro, serão distribuídas gratuitamente tampas de silicone para proteção de copos, no distrito de Barão Geraldo. Serão 2 mil unidades ao todo, mil por dia, entregues na Avenida Santa Isabel, região de grande concentração de blocos.
As tampas ajudam a reduzir o risco de adulteração de bebidas e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à segurança do público. O material é reutilizável, feito em silicone e adaptável à maioria dos copos usados em eventos.
Outra frente importante é o reforço da campanha Carnaval Sem Assédio, que chega ao terceiro ano. Em 2026, haverá um ponto fixo de acolhimento presencial, funcionando entre os dias 13 e 17 de fevereiro, das 17h às 3h, também na Avenida Santa Isabel, em Barão Geraldo. O espaço será destinado à escuta, orientação e encaminhamento de pessoas que enfrentarem situações de assédio ou violência durante a festa.
A campanha também estará presente nos ônibus do transporte coletivo, nos blocos e em materiais informativos espalhados pela cidade, com foco na prevenção, orientação e apoio imediato. A rede de atendimento envolve equipes de acolhimento, forças de segurança e serviços especializados.
Principais novidades
• Monitoramento em tempo real dos blocos de trajeto pelo site oficial do Carnaval
• 67 eventos de rua e cerca de 500 horas de festa entre Pré-Carnaval e dias oficiais
• Pré-Carnaval nos dias 31/1 e 1º/2 | 7 e 8/2; Carnaval oficial de 13 a 17/2
• Distribuição gratuita de tampas de silicone para copos em Barão Geraldo (14 e 15/2)
• Campanha Carnaval Sem Assédio com ponto fixo de acolhimento das 17h às 3h
Programação completa: campinas.sp.gov.br/carnaval