O Carnaval de Campinas em 2026 chega com uma série de mudanças voltadas à organização da festa, segurança do público e prevenção de violência, em uma programação que soma 67 eventos de rua e cerca de 500 horas de folia entre o Pré-Carnaval e os dias oficiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A principal novidade é o monitoramento em tempo real dos blocos de rua com trajeto, disponível no site oficial do Carnaval. A ferramenta permite que o público acompanhe, pelo celular, o deslocamento dos blocos enquanto eles percorrem as ruas. A proposta é evitar desencontros, reduzir deslocamentos desnecessários e melhorar a organização dos desfiles, especialmente após o início das apresentações.

Os blocos estão organizados na plataforma por data, horário e tipo. Aqueles que circulam pela cidade aparecem identificados com o selo “Esse bloco anda”, enquanto os blocos fixos permanecem em um único ponto. A recomendação é que, após o início do desfile, o público utilize o acompanhamento digital para localizar o bloco, já que não será permitida a permanência em pontos de concentração após a saída das agremiações.