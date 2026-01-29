Um homem foi detido na tarde de terça-feira (27) após agredir um filhote de cachorro com uma barra de ferro no bairro Jardim do Éden, em Nova Odessa. A prisão foi efetuada pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo a corporação, ao notar a aproximação da viatura na Avenida Ampélio Gazzetta, o suspeito tentou fugir em direção a um supermercado. Ele foi alcançado carregando o animal em uma das mãos e a barra de ferro na outra. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor apresentava fala desconexa e comportamento agressivo.

Para conter o indivíduo e realizar o resgate do filhote, os guardas precisaram empregar força moderada. O homem foi algemado e conduzido ao plantão policial. O cachorro, um macho sem raça definida, foi entregue aos cuidados de uma ONG da cidade, que providenciará um lar temporário.