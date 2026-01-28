Um grave acidente entre uma Fiat Strada e uma motocicleta Honda CG 150 na manhã de terça-feira (27) deixou uma pessoa ferida e provocou lentidão na Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Indaiatuba. A colisão aconteceu por volta das 6h na pista marginal da rodovia, no km 48, no sentido Salto.

A condutora da moto foi a única vítima. Ela sofreu fraturas no braço, amnésia e uma possível fratura torácica. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros ainda na via e a encaminhou em estado de urgência ao Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo). O motorista da picape não sofreu ferimentos.

O acidente causou congestionamento na pista marginal durante todo o período de atendimento. Agentes da Guarda Civil Municipal atuaram no local para auxiliar o tráfego e realizar a sinalização do trecho, que apresentava fluxo intenso no momento da colisão.