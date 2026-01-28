A Câmara Municipal de Engenheiro Coelho tem um novo integrante. Nesta semana, Adelço Balieiro Ferreira, conhecido como Dedel Ferreira (PP), foi empossado para ocupar a vaga deixada pelo vereador Simão Mendes, que faleceu após uma luta contra um câncer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Como primeiro suplente da legenda, Dedel foi formalmente convocado pelo Legislativo municipal e já assumiu oficialmente o cargo. Ele está habilitado a exercer todas as funções parlamentares, incluindo despachos internos na Casa de Leis e representação da comunidade.

A primeira sessão ordinária do ano, marcada para 9 de fevereiro de 2026, será sua estreia oficial no plenário. Natural de Espinosa (MG), o novo vereador tem 35 anos, concluiu o ensino médio e atua profissionalmente como motorista, conforme os registros apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).