LEGISLATIVO

Suplente toma posse após morte de vereador em Engenheiro Coelho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dedel Ferreira (PP) assume vaga de Simão Mendes, que faleceu em decorrência de um câncer. Estreia em plenário acontece em 9 de fevereiro.
A Câmara Municipal de Engenheiro Coelho tem um novo integrante. Nesta semana, Adelço Balieiro Ferreira, conhecido como Dedel Ferreira (PP), foi empossado para ocupar a vaga deixada pelo vereador Simão Mendes, que faleceu após uma luta contra um câncer.

Como primeiro suplente da legenda, Dedel foi formalmente convocado pelo Legislativo municipal e já assumiu oficialmente o cargo. Ele está habilitado a exercer todas as funções parlamentares, incluindo despachos internos na Casa de Leis e representação da comunidade.

A primeira sessão ordinária do ano, marcada para 9 de fevereiro de 2026, será sua estreia oficial no plenário. Natural de Espinosa (MG), o novo vereador tem 35 anos, concluiu o ensino médio e atua profissionalmente como motorista, conforme os registros apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A posse marca o preenchimento da vaga aberta pelo falecimento de Simão Mendes, reconduzindo a bancada do Partido Progressista à sua composição completa na Câmara de Engenheiro Coelho.

