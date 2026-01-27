A cidade de Morungaba, na Região Metropolitana de Campinas, tenta transformar bons indicadores ambientais em crescimento econômico e geração de renda para a população. Com cerca de 14 mil habitantes e uma economia fortemente concentrada na indústria — setor responsável por quase metade do Produto Interno Bruto local — o município ainda convive com renda média e número de empregos formais abaixo da média regional.

Em entrevista ao Jornal da Manhã Regional, da Rádio Jovem Pan Campinas, o prefeito Luis Fernando Miguel, o Fernandão (União Brasil), afirmou que a prioridade da gestão é investir na qualificação profissional para atender às demandas do parque industrial já instalado na cidade.

“A economia de Morungaba, ela tem uma sustentabilidade muito forte e o que a gente precisa sempre pensar em investir é na qualificação dos nossos profissionais para atender de melhor qualidade ainda a todas as nossas indústrias, valorizando realmente as indústrias que nós temos”, disse o prefeito.