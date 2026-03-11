A quarta (11) e a quinta-feira (12) serão de tempo instável e alerta para chuvas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a previsão, o céu permanece encoberto, com pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento do dia.

A intensidade varia entre fraca e moderada, mas há possibilidade de momentos com chuva forte, acompanhada de descargas elétricas. Por isso, é importante redobrar a atenção, especialmente para quem vai pegar a estrada ou circular por áreas de risco.

As temperaturas seguem amenas, com mínima de 20°C e máxima de 23°C. Os maiores volumes de chuva estão previstos justamente para estes dois dias, com potencial para transtornos pontuais, como alagamentos e quedas de galhos.