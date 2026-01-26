O corpo da arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, foi localizado em uma área de mata no bairro Engenheiro Marsilac, no extremo da zona sul de São Paulo. Ela morava em Serra Negra, no interior paulista, e estava desaparecida desde outubro do ano passado.

A localização ocorreu após a prisão do ex-namorado da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos. Ele foi abordado por policiais enquanto caminhava pela rua, depois de uma denúncia. Durante a abordagem, admitiu ter matado Fernanda e indicou o ponto onde havia deixado o corpo.

Segundo as informações apuradas, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo. O suspeito afirmou que o crime ocorreu após o fim do relacionamento. Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre 38 e munições, que foram apreendidos.