O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) registrou um crescimento expressivo na oferta de vagas de emprego em Campinas ao longo dos últimos cinco anos. Dados da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda apontam que o volume de oportunidades disponibilizadas pelo órgão passou de 4.625 vagas em 2021 para 26.450 em 2025, um avanço acumulado de 472% no período.

A evolução mostra uma expansão contínua da atuação do CPAT na intermediação de mão de obra. Em 2022, foram ofertadas 7.086 vagas, número que subiu para 9.701 em 2023. O salto mais significativo ocorreu em 2024, quando o total chegou a 25.024 oportunidades, mantendo trajetória de alta em 2025.

Na comparação entre os dois últimos anos, o crescimento foi de 5,7%, índice menor em relação aos anos anteriores, mas que consolida o CPAT em um patamar elevado de oferta de empregos, após a forte aceleração registrada a partir de 2024.