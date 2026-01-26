Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na manhã desta segunda-feira (26) no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas, no sentido Norte, nas proximidades do km 4.
Segundo as informações apuradas no local, o condutor perdeu o controle da motocicleta por razões ainda não esclarecidas, resultando em um tombamento. Após a queda, o veículo parou no canteiro central da rodovia.
Duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos leves. Não houve registro de vítimas em estado grave.
Em razão do acidente, a faixa 1 da pista Norte precisou ser interditada entre 7h35 e 8h46, o que provocou lentidão de cerca de quatro quilômetros no trecho durante o horário de maior fluxo.
A motocicleta foi removida por volta das 9h20 e encaminhada ao posto Sul da concessionária, permitindo a normalização do tráfego na sequência.
A ocorrência foi atendida pela Rota das Bandeiras, concessionária responsável pela administração do trecho.