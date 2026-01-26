Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na manhã desta segunda-feira (26) no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas, no sentido Norte, nas proximidades do km 4.

Segundo as informações apuradas no local, o condutor perdeu o controle da motocicleta por razões ainda não esclarecidas, resultando em um tombamento. Após a queda, o veículo parou no canteiro central da rodovia.

Duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos leves. Não houve registro de vítimas em estado grave.