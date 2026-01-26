O excesso de velocidade permaneceu como a infração de trânsito mais registrada em Campinas ao longo de 2025, apesar da redução no número total de penalidades aplicadas na cidade. Dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que, das 799.016 penalidades expedidas no ano, 56,6% foram por transitar acima do limite permitido, o equivalente a 452.408 autuações.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Mesmo liderando o ranking, o número representa uma queda de 23,9% em relação ao ano anterior. Em 2024, haviam sido registradas mais de 594 mil infrações do mesmo tipo. Ainda assim, o comportamento segue associado a consequências graves: 14 dos 43 óbitos registrados em vias urbanas em 2025 tiveram como fator determinante o excesso de velocidade.
A segunda infração mais comum foi o avanço de sinal vermelho, responsável por 107.651 registros, o que corresponde a 13,5% do total. Em seguida aparecem os diversos tipos de estacionamento irregular, com 62.395 penalidades, representando 7,8% das autuações do ano.
Grande parte das infrações foi identificada por meio de fiscalização eletrônica. Os radares responderam por 71,4% das penalidades, enquanto 17,5% foram aplicadas diretamente por agentes da mobilidade urbana. Segundo a Emdec, o volume de multas geradas pelos equipamentos representa apenas 0,06% do total de passagens de veículos pelos pontos monitorados, o que reforça o caráter educativo da fiscalização.
Avenidas concentram comportamentos de risco
A Avenida John Boyd Dunlop manteve a liderança entre as vias com maior número de infrações. Ao longo de 2025, foram 132.961 penalidades registradas na avenida, o que equivale a 16,6% de todas as autuações da cidade. A via é uma das mais extensas de Campinas, com cerca de 15 quilômetros por sentido e dezenas de cruzamentos.
Na sequência aparecem a Avenida Ruy Rodriguez, a Avenida José Amgarten, a Avenida das Amoreiras e o Túnel Joá Penteado. Juntas, as cinco vias concentraram 37,2% de todas as penalidades aplicadas no ano. Segundo a Emdec, essas avenidas também figuram entre as mais críticas em termos de sinistros, reunindo 14,2% das mortes no trânsito registradas entre 2022 e 2024.
Queda geral nas infrações
O balanço aponta que Campinas registrou uma redução superior a 16% no total de infrações, na comparação com 2024, quando foram expedidas 951.776 penalidades. A Emdec atribui o resultado a um conjunto de medidas adotadas ao longo do ano, como expansão das blitze integradas, testes de alcoolemia, campanhas educativas, remanejamento estratégico de radares e ampliação da fiscalização remota, especialmente em corredores com alto fluxo de veículos e pedestres.
Outro fator citado é o combate à inadimplência, com o protesto em cartório de multas em aberto, além de ajustes administrativos que, em 2024, concentraram notificações represadas por conta da instalação de novos equipamentos de fiscalização.
O conjunto de ações, segundo a Emdec, reforça a estratégia de reduzir comportamentos de risco e ampliar a segurança viária, mesmo diante do crescimento da frota e da circulação de veículos na cidade.