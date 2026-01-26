O excesso de velocidade permaneceu como a infração de trânsito mais registrada em Campinas ao longo de 2025, apesar da redução no número total de penalidades aplicadas na cidade. Dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que, das 799.016 penalidades expedidas no ano, 56,6% foram por transitar acima do limite permitido, o equivalente a 452.408 autuações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mesmo liderando o ranking, o número representa uma queda de 23,9% em relação ao ano anterior. Em 2024, haviam sido registradas mais de 594 mil infrações do mesmo tipo. Ainda assim, o comportamento segue associado a consequências graves: 14 dos 43 óbitos registrados em vias urbanas em 2025 tiveram como fator determinante o excesso de velocidade.

A segunda infração mais comum foi o avanço de sinal vermelho, responsável por 107.651 registros, o que corresponde a 13,5% do total. Em seguida aparecem os diversos tipos de estacionamento irregular, com 62.395 penalidades, representando 7,8% das autuações do ano.