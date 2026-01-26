Uma mulher ficou ferida após uma explosão registrada na manhã deste domingo em um apartamento no bairro Parque São Bento, em Campinas. O caso ocorreu em um prédio residencial localizado na Rua Doutor José Samara e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com as informações, o imóvel utilizava gás de cozinha armazenado em botijão, e um vazamento anterior ao uso do fogão provocou o acúmulo do combustível no ambiente. Quando a vítima tentou utilizar o equipamento, houve a explosão no interior do apartamento, que fica no segundo pavimento do edifício.

A moradora sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus, principalmente nos braços e nas pernas. Ela foi retirada do imóvel pelas equipes de resgate e transportada por meio do helicóptero Águia, sendo encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde recebeu atendimento médico.