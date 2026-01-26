26 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BAITA SUSTO

Vazamento de gás causa explosão e mobiliza Águia em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo de SP
Acidente em imóvel residencial no Parque São Bento deixou moradora com queimaduras e exigiu transporte aeromédico até hospital da Unicamp.
Acidente em imóvel residencial no Parque São Bento deixou moradora com queimaduras e exigiu transporte aeromédico até hospital da Unicamp.

Uma mulher ficou ferida após uma explosão registrada na manhã deste domingo em um apartamento no bairro Parque São Bento, em Campinas. O caso ocorreu em um prédio residencial localizado na Rua Doutor José Samara e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações, o imóvel utilizava gás de cozinha armazenado em botijão, e um vazamento anterior ao uso do fogão provocou o acúmulo do combustível no ambiente. Quando a vítima tentou utilizar o equipamento, houve a explosão no interior do apartamento, que fica no segundo pavimento do edifício.

A moradora sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus, principalmente nos braços e nas pernas. Ela foi retirada do imóvel pelas equipes de resgate e transportada por meio do helicóptero Águia, sendo encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde recebeu atendimento médico.

Após o socorro, os bombeiros realizaram procedimentos de segurança no apartamento, incluindo a verificação das instalações. Um sofá chegou a ser atingido pelas chamas, mas o princípio de incêndio foi contido por moradores, antes da chegada das equipes.

Para eliminar qualquer risco de nova ocorrência, o sistema de gás foi desativado. Os bombeiros removeram a válvula do botijão e isolaram completamente a rede, garantindo a segurança do prédio.

Não houve outros feridos e não foi necessária a retirada de moradores do edifício. As causas do vazamento que antecedeu a explosão ainda serão analisadas.

Comentários

Comentários