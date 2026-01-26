A Prefeitura de Monte Mor passará a multar em R$ 3,7 mil tutores de cães de raças consideradas potencialmente perigosas, como Pitbull, Rottweiler e Dobermann, que descumprirem as novas regras para circulação em locais públicos. A lei foi sancionada pelo prefeito Murilo Rinaldo, estabelece regras rígidas para a guarda responsável desses animais.

As principais exigências da nova lei são:

Condução do animal exclusivamente por maiores de 18 anos em plenas condições físicas e mentais.

em plenas condições físicas e mentais. Uso obrigatório de guia curta, enforcador e focinheira em áreas públicas.

em áreas públicas. Manutenção da carteira de vacinação em dia, com destaque para a antirrábica.

em dia, com destaque para a antirrábica. Proteção adequada das residências para evitar fugas ou acessos não autorizados ao cão.

A legislação é uma resposta direta a uma sequência de incidentes graves envolvendo ataques de cães na região. A sanção ocorre após casos como o de uma criança de 3 anos mordida por um Pitbull em Paulínia (agosto), a morte de uma menina de 2 anos após ataque da mesma raça em Hortolândia (julho) e um ataque a três crianças em um condomínio de Monte Mor (junho), onde o animal não usava focinheira.