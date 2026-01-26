Na manhã de domingo (25), uma ação rápida e decisiva da Polícia Militar evitou uma tragédia no bairro Vila Dias, em Mogi Mirim. Os policiais foram acionados para socorrer uma idosa de 60 anos em crise de asma aguda dentro de sua residência.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a mulher em estado grave: apresentava asfixia, lábios arroxeados (cianose), extrema dificuldade para respirar e falar, além de sinais de confusão mental. Diante do risco iminente de morte, a equipe optou pelo transporte imediato até a UPA Leste, considerando a curta distância e a rápida piora do quadro clínico.

Na unidade de saúde, a paciente recebeu atendimento médico urgente, foi medicada e passou por observação. Seu estado foi estabilizado, afastando o risco de óbito.