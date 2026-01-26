Um ato de furto e vandalismo danificou um equipamento de bombeamento de água tratada em Paulínia no domingo (25). A ação criminosa, informada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), atingiu o sistema elétrico da unidade, que é essencial para seu funcionamento.

A falha comprometeu o abastecimento de água em uma série de bairros da cidade, que podem sofrer com intermitência no fornecimento. As localidades afetadas são: Bom Retiro, Parque Servidores, Residencial Yucatam, Residencial Parque Vila Lobos, Cooperlotes, Boulevard e Sunset Bowlevart.

Equipes técnicas da Sabesp foram mobilizadas para realizar uma manutenção emergencial no local. O trabalho tem prioridade máxima para que o abastecimento seja restabelecido o mais rápido possível. A previsão da companhia é que a situação seja normalizada de forma gradual ao longo desta segunda-feira.