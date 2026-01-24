Começou o último ano de Luiz Rossini (Republicanos) no comando da Câmara de Campinas. E, no padrão histórico da política local, entrar nessa reta final sem escândalos pessoais já é um feito digno de registro. Rossini assumiu a presidência em 2023 com uma missão clara — e ingrata: apagar o incêndio institucional deixado pelas denúncias de pedidos de propina que derrubaram Zé Carlos (PSB) do cargo e, mais adiante, o levaram à renúncia do próprio mandato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Legislativo estava chamuscado. A imagem pública, devastada. Rossini entrou para esfriar o ambiente, baixar o tom e devolver alguma normalidade ao funcionamento da Casa. Nesse aspecto, cumpriu a tarefa. Seu estilo mais sereno ajudou a tirar o comando da Câmara do noticiário policial e recolocá-lo no eixo institucional — algo que, convenhamos, não era pouco naquele momento.

Isso não significa que o período tenha sido tranquilo. A Casa continuou provocando tremores, quase sempre por pautas conduzidas pela própria Mesa Diretora, chefiada por Rossini. Vieram aumento salarial, 13º, férias para vereadores e, mais recentemente, a proposta que inflou os gabinetes com 99 novos cargos comissionados. Bombas clássicas, daquelas que explodem fora do plenário e respingam na opinião pública.