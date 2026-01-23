Uma perseguição policial terminou com um homem morto a tiros no estacionamento da Sanasa, na manhã desta sexta-feira (23), em Campinas, e envolveu Diomedes Fagundes dos Santos, de 49 anos, ex-funcionário da própria empresa.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início na Avenida John Boyd Dunlop, quando o homem desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em uma motocicleta. A perseguição terminou no estacionamento da Sanasa, na Rua Padre João Garcia, no bairro Ponte Preta, onde houve confronto físico entre o suspeito e um policial.
Durante o embate, o homem teria tentando pegara arma do PM e o agente efetuou um disparo. Diomedes foi atingido e morreu no local, antes da chegada do socorro. A PM informou que uma arma foi apreendida.
O policial envolvido sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Mário Gatti para atendimento médico. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o caso será investigado para apuração das circunstâncias do confronto.
Segundo informações da Sanasa, Diomedes ingressou na autarquia em 2002, atuando como agente técnico de saneamento. Ele estava aposentado por invalidez pelo INSS desde 2022, em razão de problemas de saúde de ordem mental, após um histórico prolongado de afastamentos.
O que diz a Sanasa?
Na manhã desta sexta-feira, 23 de janeiro, um motociclista que fugia de uma blitz policial na Avenida John Boyd Dunlop foi perseguido por várias viaturas. Ao chegar à região da Ponte Preta, o motociclista invadiu o estacionamento da Sanasa, que estava com a cancela fechada. A polícia entrou em seguida e abordou o fugitivo. Depois de uma luta corporal com um policial, houve disparo de arma de fogo, o motociclista foi atingido e faleceu no local.
A Sanasa informa que o homem que morreu no estacionamento da empresa na manhã dessa sexta-feira, 23, trata-se de Diomedes Fagundes dos Santos, 49 anos. Ele entrou na Sanasa em 2002, na função de agente técnico de saneamento Diomedes tinha um longo histórico de afastamento por problemas de saúde e estava aposentado pelo INSS desde 2022, por invalidez relacionada a questões mentais.
Não houve nenhum dano às instalações da empresa nem aos seus funcionários.
A Sanasa lamenta todo o episódio.