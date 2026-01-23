Uma perseguição policial terminou com um homem morto a tiros no estacionamento da Sanasa, na manhã desta sexta-feira (23), em Campinas, e envolveu Diomedes Fagundes dos Santos, de 49 anos, ex-funcionário da própria empresa.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início na Avenida John Boyd Dunlop, quando o homem desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em uma motocicleta. A perseguição terminou no estacionamento da Sanasa, na Rua Padre João Garcia, no bairro Ponte Preta, onde houve confronto físico entre o suspeito e um policial.

Durante o embate, o homem teria tentando pegara arma do PM e o agente efetuou um disparo. Diomedes foi atingido e morreu no local, antes da chegada do socorro. A PM informou que uma arma foi apreendida.