A Companhia de Habitação Popular (Cohab) de Campinas lançou um novo edital para a venda de 27 apartamentos próprios. As unidades estão distribuídas em quatro empreendimentos de diferentes regiões da cidade e podem ser adquiridas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento pela Caixa Econômica Federal.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro. O foco da iniciativa são famílias que residem ou possuem vínculo empregatício formal em Campinas e que ainda não realizaram o sonho da casa própria.
Critérios para participação
Para concorrer a uma das unidades, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:
-
Ter no mínimo 18 anos;
-
Residir ou trabalhar com carteira assinada em Campinas;
-
Estar com o cadastro ativo no CIM (Cadastro de Interessados em Moradia);
Não ser proprietário de imóvel ou já ter sido beneficiado por programas habitacionais.
Segundo o gerente comercial da Cohab, Eduardo Nasser, os imóveis possuem documentação regularizada e oferecem segurança jurídica aos compradores. "Nossa equipe está preparada para orientar desde a simulação na Caixa até a assinatura do contrato", afirmou.
O edital completo, contendo endereços, metragens e valores dos apartamentos, está disponível no site oficial da Cohab Campinas, onde também é possível realizar ou atualizar o cadastro no CIM.