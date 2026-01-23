23 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Cohab Campinas abre venda de 27 apartamentos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Unidades fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e são destinadas a quem mora ou trabalha em Campinas.

A Companhia de Habitação Popular (Cohab) de Campinas lançou um novo edital para a venda de 27 apartamentos próprios. As unidades estão distribuídas em quatro empreendimentos de diferentes regiões da cidade e podem ser adquiridas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento pela Caixa Econômica Federal.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro. O foco da iniciativa são famílias que residem ou possuem vínculo empregatício formal em Campinas e que ainda não realizaram o sonho da casa própria.

Critérios para participação

Para concorrer a uma das unidades, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter no mínimo 18 anos;

  • Residir ou trabalhar com carteira assinada em Campinas;

Estar com o cadastro ativo no CIM (Cadastro de Interessados em Moradia);

  • Não ser proprietário de imóvel ou já ter sido beneficiado por programas habitacionais.

    • Segundo o gerente comercial da Cohab, Eduardo Nasser, os imóveis possuem documentação regularizada e oferecem segurança jurídica aos compradores. "Nossa equipe está preparada para orientar desde a simulação na Caixa até a assinatura do contrato", afirmou.

    O edital completo, contendo endereços, metragens e valores dos apartamentos, está disponível no site oficial da Cohab Campinas, onde também é possível realizar ou atualizar o cadastro no CIM.

