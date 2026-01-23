A Companhia de Habitação Popular (Cohab) de Campinas lançou um novo edital para a venda de 27 apartamentos próprios. As unidades estão distribuídas em quatro empreendimentos de diferentes regiões da cidade e podem ser adquiridas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento pela Caixa Econômica Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro. O foco da iniciativa são famílias que residem ou possuem vínculo empregatício formal em Campinas e que ainda não realizaram o sonho da casa própria.

Critérios para participação