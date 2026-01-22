2026 não será apenas mais um ano eleitoral. Será um teste de fôlego, memória e sobrevivência política. Com eleições gerais em outubro, Campinas entra no radar como um território disputado, onde quem já tem mandato luta para permanecer e quem ficou pelo caminho tenta uma segunda chance. É um jogo duro, sem margem para erro, e com eleitores menos tolerantes do que em outros ciclos.

No campo federal, quatro nomes conhecidos partem para a defesa de território: Jonas Donizette (PSB), Carlos Sampaio (PSD), Paulo Freire (PL) e Bruno Ganem (Podemos). Mas dois deles concentram o foco principal — não apenas pelo histórico, mas pelo momento político.

Jonas Donizette tenta o terceiro mandato na Câmara Federal. Ex-prefeito de Campinas e uma das principais forças políticas regionais das últimas décadas, teve votação suficiente em 2022, mas bem abaixo do que já representou no passado, a ponto de provocar calafrios em sua campanha. Agora, busca reafirmação política, após um mandato em que atuou na base do governo Lula, escolha que fortaleceu sua inserção institucional, mas também afastou setores do eleitorado mais conservador.