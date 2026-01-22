O Sambódromo de Paulínia recebe, no dia 9 de maio de 2026, a quarta edição do Festival Repique. O evento promete 12 horas ininterruptas de música, reunindo grandes nomes do samba, pagode e funk no Parque Brasil 500.
A programação conta com shows de Zeca Pagodinho, Ludmilla, Dilsinho, Suel e Yan. A abertura dos portões está prevista para as 15h, com apresentações que seguem até as 3h da manhã. A entrada é restrita a maiores de 18 anos.
Ingressos e setores
A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (22), a partir das 12h, exclusivamente por plataforma digital. Os preços partem de R$ 85. O público poderá escolher entre quatro setores com diferentes serviços:
- Camarote Open Premium;
- Camarote;
- Open Bar;
- Frontstage (com venda de bebidas no local).
As entradas podem ser adquiridas diretamente no site oficial do festival para acesso à praça de eventos da cidade.